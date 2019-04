Zoveel kost de verlichting van de Vlaamse autowegen ons: 45.000 euro per dag, 17 miljoen per jaar

De verlichting van gewestwegen en autosnelwegen in Vlaanderen kost jaarlijks bijna 17 miljoen euro, of bijna 45.000 euro per dag. Zo blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) bij mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) opvroeg. Voor al deze verlichting is jaarlijks zo’n 91 gigawattuur (GWh) nodig.

Ter vergelijking: met die hoeveelheid energie voorzie je een jaar lang meer dan 20.000 gezinnen in hun energiebehoefte. De voorbije jaren is er fors geïnvesteerd in zuiniger ledverlichting en wordt ’s nachts op grote delen van het Vlaamse autosnelwegennet de verlichting gedoofd. Volgens Wegen en Verkeer levert dat een jaarlijkse energiebesparing van ongeveer 5 gigawattuur op.