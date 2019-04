Handelaar looft mama die terugkwam nadat haar dochter snoepjes gestolen had: “Ze had ze aangegeven bij de politie”

Sint-Niklaas - Een uitbater van een krantenwinkel in Sint-Niklaas was op Facebook vol lof over een mama haar dochter tot de orde riep nadat het meisje snoep gestolen had. Ze moest zich komen verontschuldigen bij de winkelier en vragen of hij klacht tegen haar wou indienen.

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, schrijft de man. “Allochtone mevrouw komt met haar dochter binnen om de snoepjes te betalen die haar dochter gestolen had. Ze had haar dochter aangegeven bij de politie.” De agenten in kwestie konden de eerlijkheid van de vrouw duidelijk appreciëren en maanden haar aan om de kwestie eerst zelf te proberen op te lossen. Pas als de winkelier klacht wou indienen, zou de politie tussenkomen.

De man was danig onder de indruk. Hij vroeg het meisje waarom ze gestolen had en ze verklaarde dat ze zich had laten opjutten door haar vrienden. “Ik heb het hierbij gelaten omdat ik toch wel heel erg onder de indruk was van de mama. Heel sterk van haar en ik heb haar dan ook uitvoerig bedankt. Ik ben bijna 25 jaar zelfstandige, en dit… dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind dat