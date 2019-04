Te koop: Axa Bank Belgium

Axa Bank Belgium is al altijd een buitenbeentje geweest binnen de Franse verzekeringsgroep Axa. De bank is een samenvoeging van het vroegere Ippa Bank en Anhyp Bank en werkt sinds 2000 onder de naam Axa Bank. Het is de zesde grootste bank in België, met een kantorennet van 550 zelfstandige agenten en 800.000 klanten.

In het najaar van 2017 werd Axa Bank door de Franse verzekeraar naar aanleiding van een strategische oefening ingedeeld bij de “niet-strategische activiteiten”. Axa zelf deelde zijn portefeuille in drie categorieën in: de huidige motoren, beloftevolle markten en kleinere entiteiten. De Belgische bank werd in die laatste categorie ondergebracht. Toen al dook meteen speculatie op dat Axa van zijn bank afwilde, maar dat werd ontkend. Sommige entiteiten zouden verkocht worden, andere beter gemanaged, om de winstgevendheid op te krikken.

Waarnemers hielden er toen rekening mee dat dat betekende dat Axa Bank eerst zou worden opgepoetst alvorens in de etalage te belanden. Van een integratie van de bank met de verzekeringsactiviteiten in België was immers geen sprake meer. Verzekeraar en bank bleven allebei apart aangestuurd. De Belgische verzekeringsactiviteit (deels opgebouwd rond het vroegere Royale Belge) werd echter wel expliciet ingedeeld bij de kernactiviteiten.

Motor opgepoetst

De afgelopen twee jaar werd de motor van Axa Bank Belgium alvast flink opgeblonken. Dat gebeurde onder leiding van Peter Devlies, die in 2 maart 2017 voorzitter van het directiecomité van Axa Bank werd. Agentenkantoren werden samengevoegd tot grotere commerciële steunpunten, zodat er ook plaats was voor experten onder het personeel. In de markt werd commercieel het gaspedaal ingeduwd met een jaarproductie van nieuwe woonkredieten van 3,3 miljard.

Op het kostenvlak kregen oudere werknemers een voorstel om de bank te verlaten. Van de 850 werknemers stapten bijna 100 oudere medewerkers in het “eindeloopbaan-voorstel”, wat inhield dat ze thuis konden blijven met behoud van de helft van hun loon, al dan niet aangevuld met tijdskrediet. Devlies sloot de afgelopen twee jaar ook nog eens ongeveer 120 agentschappen via fusies, waardoor het aantal verkooppunten daalde tot 550. De nettowinst van de bank steeg daardoor het afgelopen jaar met 68 procent tot 39 miljoen euro op een eigen vermogen van 1,2 miljard euro.

Vroege fase

Blijkbaar is de motor volgens Axa nu voldoende opgeblonken om kopers te zoeken voor de bank. Al zit het verkoopproces nu wel nog in een vroege fase. Doordat Axa wil dat Axa Bank de verzekeringsproducten voort commercialiseert, is het dossier al niet interessant voor (bank)verzekeraars. Devlies mag dan wel de levensvatbaarheid van het net van zelfstandigen hebben aangetoond, de vraag is wat de toekomst van het agentennet is op de langere termijn. Banken die nog te weinig schaal hebben of banken die waarde zien in een net van zelfstandigen ter aanvulling van hun eigen kantorennet, zouden interesse kunnen hebben. Sommigen gaan ervan uit dat ook durfkapitaal het dossier kan bekijken. Maar gezien de hoge kapitaalvereisten van een bank, lijkt dat een minder evidente piste.