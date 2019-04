Yvonne (90) en haar twee zonen bekomen van homejacking: “Echte amateurs waren het”

“Ze waren heel zenuwachtig en droegen zelfs geen vermomming. Echte amateurs waren het.” De 90-jarige Yvonne balt haar vuist wanneer ze haar verhaal vertelt. Zij en haar twee zonen werden woensdagochtend in hun huis in Aaigem het slachtoffer van drie homejackers. Die gingen aan de haal met geld en juwelen maar de politie kon twee van hen na een achtervolging klissen. Nog zeker één gangster is op de vlucht.

Yvonne moest woensdag in haar ligstoel nog bekomen. Zij en haar zoon Luc Janssens (57) wonen momenteel samen in het huis van Jan, de broer van Luc, in de Aai­gembergstraat in Aaigem.“Om 7.15 ...