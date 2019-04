Oorlog onder makelaars: alles wat u moet weten over het kluwen achter de transfer die Anderlecht in het vizier bracht van het gerecht

Werd er in 2015 bij de transfer van Aleksandar Mitrovic van Anderlecht naar Newcastle voor 18,5 miljoen euro gesjoemeld? Dat is wat het gerecht nu onderzoekt. De spilfiguur in deze zaak is (alweer) Pini Zahavi, de supermakelaar die achter Moeskroen zit, maar tegelijk ook zaakwaarnemer is van ‘Mitrogoal’. Al blijkt het Mitrovic-dossier ook één groot kluwen te zijn, waarbij verschillende (gepasseerde) makelaars met elkaar willen afrekenen.

Anderlecht is in het seizoen 2014-15 slechts derde geëindigd. De Brusselaars moeten naar de Europa League en grijpen naast de Champions League-miljoenen. Geen jackpot dus. Om het budget in evenwicht te krijgen, wil manager Herman Van Holsbeeck zijn gekende tactiek toepassen.

Aleksandar Mitrovic, zijn 20-jarige spits, heeft in de competitie 20 doelpunten gemaakt en kan samen met topverdediger Chancel Mbemba verzilverd worden. Er is veel interesse voor de Servische doelpuntenmachine, maar Mitrovic wordt vertegenwoordigd door zaakwaarnemer Nenad Jestrovic. Jestro wordt bij Anderlecht erg gewaardeerd als ex-speler, maar als makelaar is hij slechts een kleine vis in het voetbalmilieu. Ja, hij bracht Mitrovic in 2013 voor 5 miljoen euro van Partizan Belgrado naar Anderlecht en dat was toen een recordtransfer voor paars-wit, maar om een miljoenendeal te regelen met een club uit een Europese topcompetitie, reikt zijn invloed niet ver genoeg.

Fiksers

Ivica Mitrovic, de vader van ­Aleksandar, en Herman Van Holsbeeck hebben wel contacten die grote deuren kunnen openen. Het gaat om Pini Zahavi en zijn rechterhand Fali Ramadani. Zahavi is een Israëlische supermakelaar, die kind aan huis is bij de grootste clubs ter wereld – van Chelsea tot Benfica –, samenwerkte met onder meer Neymar, en ook via offshorebedrijven kleinere clubs zoals Moeskroen financiert/financierde om spelers te kunnen verhandelen. Allemaal onofficieel uiteraard.

Van Holsbeeck had het duo Zahavi-Ramadani zes maanden eerder leren kennen toen hij Marko Marin huurde van Chelsea en zou via hen later ook nog Djuricic en Markovic naar RSCA halen. Er hangt een louche aura boven het duo, maar het zijn wel fiksers van topdeals met grote namen.

Zahavi en Ramadani komen met Newcastle op de proppen als oplossing voor Mitrovic en Jestrovic wordt als kleine makelaar buitenspel gezet. Daar is de Serviër nu nog altijd razend om. “Ik had de familie Mitrovic altijd bijgestaan”, aldus Jestrovic. “Ik maakte zijn komst naar Anderlecht mogelijk, zocht een huis voor hem in Brussel en regelde zelfs de allereerste contacten met Newcastle. Op 24 februari 2015 kreeg ik al een brief van Newcastle, maar daarna heeft Zahavi de papa van Mitrovic bespeeld en liet Mitro mij vallen als een baksteen. Ik heb dat nooit begrepen. Nadien hebben we elkaar nooit meer gesproken.”

Foto: AFP

Jestrovic mist zo wel de deal van zijn leven. Mitrovic verkast voor 18,5 miljoen euro naar The Magpies en gaat in Engeland een jaarloon van 2,4 miljoen euro opstrijken en heel wat premies. Balen. “Ach ik weet niet wat er allemaal gebeurd is in die deal. Ik was er niet bij, hè”, besluit Jestrovic.

De roddel wordt verspreid dat Zahavi, Ramadani en vader Mitrovic gigantische commissies hebben opgestreken bij deze transfer. Er is sprake van 50 procent voor de vader en 10 procent voor het duo managers.

Dat lijkt echter weinig realistisch, want in dat geval houdt Anderlecht amper iets over aan de transactie en de kas moest worden gespijsd. Insiders vertellen dan ook een ander verhaal. Zahavi en Ramadani regelen diezelfde zomer ook nog de transfer van Chancel Mbemba naar Newcastle voor circa 12 miljoen, waardoor paars-wit 30 miljoen euro krijgt voor zijn twee sterkhouders. Netto houdt de club daar zo’n 27 miljoen aan over en de overige drie miljoen wordt verdeeld onder de tussenpersonen zoals dat contractueel is afgesproken. Of die betalingen allemaal koosjer zijn verlopen, of dat er sprake is van witwaspraktijken, wordt nu onderzocht door het gerecht. Pini Zahavi reageerde kort bij VTM: “Er is niets illegaals gebeurd. Alles is officieel verlopen.”

Afrekening?

Natuurlijk heeft de Israëliër zijn reputatie tegen. Zahavi’s naam valt geregeld in Football Leaks, de verzameling van duizenden documenten die duistere praktijken in het voetbal blootlegt en ook bij Moeskroen – waar hij onofficieel de plak zwaait – is er een gerechterlijk onderzoek naar witwaspraktijken aan de gang.

Toch valt het niet uit te sluiten dat dit een pure afrekening kan zijn. Andere makelaars voelen zich bedrogen in de Mitrovic-transfer naar Newcastle. Dat hoeft zelfs niet per se Nenad Jestrovic te zijn.

Ook de naam van Aleksandar Petrovic Catana wordt genoemd. Dat is de scout die Mitrovic als tiener ontdekte in Servië en hem lanceerde bij Partizan Belgrado. Mitrogoal werd hem door Jestrovic afgesnoept toen hij naar Anderlecht trok. De man verdiende – noch aan de transfer naar Anderlecht, noch aan die naar Newcastle – geen cent aan zijn ontdekking en volgens Servische bronnen dreigt Petrovic al langer om naar het gerecht te stappen om “illegale praktijken” aan te klagen.

Ook bij deze transfers speelde Zahavi een rol

De transfer van Mitrovic naar Newcastle is niet de enige Anderlecht-transfer waarin Pini Zahavi en Fali Ramadani een rol speelden. Ze speelde ook een rol in andere deals. Niet altijd als eerste makelaar, maar soms wel als helpende hand. Ramadani en Zahavi werd overigens bij Herman Van Holsbeeck geintroduceerd door Mogi Bayat. Die had indertijd Dante Bonfim van Standard naar Borussia Monchengladbach geholpen en daar speelde toen Marko Marin die vertegenwoordigd werd door Ramadani en Zahavi. Zo ging de bal aan het rollen. Een overzichtje:

Foto: BELGA

Winter 2015

- Marko Marin - Van Chelsea naar Anderlecht

Zomer 2015

- Stefano Okaka - Van Sampdoria naar Anderlecht

- Chancel Mbemba - Van Anderlecht naar Newcastle

Winter 2016

- Filip Djuricic - Van Benfica naar Anderlecht

Zomer 2016

- Sebastien De Maio - Van Genoa naar Anderlecht

- Diego Capel - Van Genoa naar Anderlecht

- Sebastien De Maio - Van Anderlecht naar Fiorentina

- Dennis Praet - Van Anderlecht naar Sampdoria

Winter 2018

- Lazar Markovic - Van Liverpool naar Anderlecht