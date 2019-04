Chef Voetbal Ludo Vandewalle pleit voor een grotere zuivering: “Uitwassen leiden tot witwassen”

Zijn ze door de wereldvoetbalbond FIFA, de nationale bonden of zelfs het gerecht maar moeilijk klein te krijgen, dan maken ze elkaar wel af. In het zoveelste onderzoek naar witwaspraktijken in het Belgische voetbal lijkt het erop dat de ene makelaar de andere aan de galg wil praten. Wij zijn daar niet tegen. Het voetbal heeft een zuivering nodig. Dringend zelfs en als de makelaars op deze manier helpen, mag dat aangemoedigd worden.