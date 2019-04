De voetbalbond reageert koel op de beschuldiging van KV Mechelen dat er iets mis is met het bondsreglement.

Nadat de bond degradatie en puntenaftrek had geëist wegens matchfixing schermde Malinwa-aandeelhouder Dieter Penninckx met het artikel B1711 uit het reglement . Dat bepaalt dat een klacht of een vordering uiterlijk “vóór 15 juni van het betrokken seizoen” moet worden ingediend. “De bond is dus rijkelijk laat met zijn vordering en volgens onze lezing is ze niet ontvankelijk”, aldus de sterke man van KVM.

De bond ging echter niet over één nacht ijs en raadpleegde enkele specialisten sportrecht. Zij stelden de KBVB gerust. “Het betrokken seizoen” slaat niet op het seizoen waarin de feiten zijn gebeurd, maar waarop de feiten aan het licht zijn gekomen. Volgens een ander artikel (B1706) is er sprake van een verjaringstermijn van acht jaar.

De bond had gisterochtend nog contact met een onafhankelijke jurist, die verzekerde dat het bondsreglement op het vlak van competitiefraude coherent is. KV Mechelen overweegt ook een procedure in kort geding tegen de KBVB. Het is onduidelijk welke risico’s Malinwa daarmee zou lopen. Mogelijk dreigt het daardoor zijn proflicentie ­­te verliezen en zakt het ­alsnog naar eerste amateur.