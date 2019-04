Spijtoptant was pas één dag voor bewuste match tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren op de hoogte: het verhaal van Olivier Myny

Ook de voetbalbond heeft in zijn dossier omtrent Propere Handen een spijtoptant gevonden. OHL-Speler Olivier Myny (24), destijds actief bij Waasland-Beveren in de match tegen KV Mechelen, kreeg zaterdag het statuut van spijtoptant in ruil voor zijn volledige medewerking. En dat terwijl hij nog geen 24 uur voor de match voor het eerst betrokken werd.