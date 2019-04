Enkele opvallende afwezigen op groepstraining bij Club Brugge

Na een vrije dag verwachtte Leko gisteren zijn ploeg opnieuw op het trainingsveld in de aanloop naar de wedstrijd tegen Anderlecht. Voor Club Brugge wordt het herbronnen na de dubbele dreun tegen Genk en Antwerp – zondag móét absoluut gewonnen worden om het waterkansje op de titel te behouden.

Gisteren werkte Club de groepstraining alleszins af zonder enkele opvallende afwezigen. Zowel Wesley als Denswil bleef binnen met een individueel programma. Momenteel ziet het er niet naar uit dat de topper van komend weekend in gevaar komt, al wordt het afwachten of het duo vandaag al herneemt. Ook Vossen en Peres bleven binnen. Club traint vanaf vandaag nog drie keer achter gesloten deuren alvorens zaterdagavond op afzondering te trekken. De wedstrijd tegen Anderlecht is volledig uitverkocht, er worden 27.000 fans verwacht.