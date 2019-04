Sef Vergoossen spreekt uit wat heel Genk (nog) niet wil zeggen: “Op een bepaald moet je toch durven zeggen:En nu pakken we die titel”

Genk is met 12 op 15 aan een ijzersterke Play-off 1 bezig, waardoor de vierde landstitel week na week een beetje dichterbij komt. Maar hij is nog niet binnen, en dus wordt in de Luminus Arena het woord ‘titel’ nog niet uitgesproken. Al waarschuwt kampioenen­maker Sef Vergoossen wel voor te veel bescheidenheid: “Laat me duidelijk zijn: er is maar één favoriet en dat is Genk.”

KRC Genk verkondigt al weken, zelfs maanden, dat het kampioen wíl worden, maar dat het niet hóéft. Ook al staat het op vijf speeldagen van het einde zes punten voor op achtervolger Club Brugge, niks moet. Racing heeft zijn redenen voor deze aanpak. Clement en co. focussen zich enkel op de volgende wedstrijd, op factoren waar ze vat op hebben. De rest negeren ze. Een werkwijze die aanslaat bij de spelers, van titelstress is geen sprake. In de kleedkamer wordt zelfs nog dagelijks gedold, Sébastien Dewaest postte een filmpje op Instagram waarin hij ploegmaat Piotrowski uit zijn vel doet springen door plots een ijzeren dienblad tegen de grond te laten kletteren.

“Het is belangrijk om nu de rust te bewaren”, vertelt Sef Vergoossen, die in 2002 met Genk de landstitel greep. “In Limburg stellen we ons sowieso graag bescheiden op. Daar is niks mis mee. Toen wij destijds kampioen werden, maakte men al snel de vergelijking met Anderlecht. Dat vond ik niet terecht. Anderlecht had een andere status en moest meer uitgesproken ambities nastreven.”

Foto: BELGA

De sobere aanpak die Genk hanteert in de titelstrijd, is niet gespeeld, weet algemeen directeur Erik Gerits. “We reageren zoals we ons voelen en doen ons echt niet anders voor dan we zijn”, zegt hij. “Elke week willen we winnen en genieten we van het voetbal dat we brengen. Dat is op dit moment onze enige bekommernis. Met iets anders zijn we niet bezig, we zullen wel schakelen als dat nodig blijkt.”

Philippe Clement heeft het woord ‘titel’ de voorbije weken niet één keer laten vallen in zijn wedstrijdpraatjes. “Ik begrijp dat Clement voor deze werkwijze kiest”, vervolgt Vergoossen. “Ik zou hetzelfde doen en de druk proberen weg te houden. Dat is logisch, maar je moet wel aangeven dat je in de titel gelooft. Want laat me duidelijk zijn: er is maar één favoriet voor mij en dat is Genk. Het is strijdbaar en brengt goed voetbal.”

Extra krachten

Vergoossen vindt dat Racing zich in de laatste rechte lijn niet langer zal kunnen verstoppen. “Je zal toch een keer moeten uitspreken dat je die titel niet alleen wíl pakken, maar hem ook zál grijpen”, aldus de Nederlander. “In 2002 moesten we op vier speeldagen van het einde naar STVV. Club Brugge won zijn match, dus moesten wij hetzelfde doen. Toen heb ik in de kleedkamer gezegd: Op Stayen winnen we altijd en daarna zullen we de titel pakken. De spelers keken eerst raar op, maar het maakte nadien extra krachten bij hen vrij.”

Foto: REUTERS

Dat moment is volgens Erik Gerits nog niet aangebroken voor het huidige Genk. “We blijven realistisch, omdat we nog vijf sterke tegenstanders treffen. Het kan nog alle kanten uit. Pas na speeldag acht of negen zal er meer duidelijkheid komen, eerder niet.”

Vergoossen is er echter van overtuigd dat Racing de titel niet meer zal verspelen. “Natuurlijk zal Club Brugge er alles aan doen om het Genk lastig te maken, maar ik zie het niet meer in de problemen komen. Waarom niet? Wel, deze groep barst van de kwaliteit en is op geen enkel moment op de dool geweest. Als ze een tik kreeg, stond ze nadien meteen weer op. Dat is ook de kracht van de technische staf. Die houdt iedereen super gemotiveerd. Kijk naar Dries Wouters: hij speelde een week of acht niet, maar stond er wel op het moment dat hij plots moest opdraven. Je kan in dit team drie, vier spelers wisselen zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is straf.”

In Brugge worden ze zenuwachtig en zelfs wat kregelig van de underdogpositie die Genk kiest. “Maar ik geloof nooit dat het een bewuste strategie van Genk is om Club te irriteren, Genk is vooral met zichzelf bezig en zo hoort het”, weet Vergoossen. “Maar het is natuurlijk wel meegenomen dat Brugge zich ongemakkelijk voelt en naar Genk kijkt in plaats van op de eigen prestaties te focussen.” (lacht)