Tesla boekt stevig kwartaalverlies

Tesla is weer in de rode cijfers gedoken, na twee kwartalen op rij met winst. De maker van elektrische auto’s had afgelopen verslagperiode naar eigen zeggen te maken met onvoorziene omstandigheden, waardoor minder voertuigen afgeleverd werden dan de bedoeling was. Het verlies kwam uit op dik 702 miljoen dollar, bijna net zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar en groter dan alom verwacht.