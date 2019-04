Peruaanse douane ontdekt twee ton cocaïne bestemd voor België

In de haven van het Peruaanse El Callao is meer dan twee ton cocaïne ontdekt, die bestemd was voor ons land. Dat heeft de douane in Peru (Sunat) woensdag gemeld.

“De operatie die door de douane werd geleid in samenwerking met het openbaar ministerie en de politie is uitgemond in de inbeslagname van meer dan 2.202 kilo cocaïne”, verklaart de douane via Twitter.

De drugs zaten verstopt in een tiental containers op een schip dat onder Liberiaanse vlag vaart en dat in de haven van El Callao aangemeerd lag.

Peru is een van de belangrijkste herkomstlanden voor cocaïne. Het is na Colombia en samen met Bolivia de grootste producent van cocablad, de grondstof voor cocaïne.