Japanse rechtbank aanvaardt (opnieuw) vrijlating op borg voor ex-Nissan-topman Ghosn

Carlos Ghosn, de ex-topman van Renault en Nissan, mag worden vrijgelaten op borg. Dat heeft de rechtbank in Tokio donderdag beslist.

De rechter gaat daarmee in op een verzoek van de advocaten van Ghosn. Het parket gaat waarschijnlijk in beroep. Indien dat beroep wordt verworpen en de gevallen zakenman een borgsom van 500 miljoen yen (omgerekend 4 miljoen euro) op tafel kan leggen, zou hij de gevangenis al snel weer kunnen verlaten.

De 65-jarige Ghosn werd begin april opnieuw in de boeien geslagen nadat hij eerder al ruim honderd dagen in de cel zat maar 8 miljoen euro borg betaalde om vrij te komen. Hij wordt verdacht van financieel gesjoemel en belastingontduiking in Japan. Ghosn zelf meent het slachtoffer te zijn van een samenzwering.

LEES OOK. Autokoning is wanhopig: “Dit is een complot”