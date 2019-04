Ruim een op de tien zelfstandigen is buitenlander

“De Oost-Europese bouwvakker en de Italiaanse pizzaiolo zijn bijna stereotiepe voorbeelden en ze bestaan, maar we zien toch dat er een veel bredere spreiding is.” Foto: Hollandse Hoogte / Just like to travel

Per honderd zelfstandigen in België waren er in 2017 elf niet-Belg. Hun aandeel is tussen 2013 en 2017 met bijna 18 procent toegenomen. Dat meldt hr-dienstengroep Acerta donderdag op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

De stijging is vooral te danken aan de nieuwe Europeanen zoals Kroaten, Esten, Slovenen en Hongaren. Een opvallend verschil met de Belgische zelfstandigen is dat de niet-Belgen vaker zelfstandige in hoofdberoep zijn en dat ze gemiddeld jonger zijn dan de Belgische zelfstandigen.

België telde in 2017 1.087.763 zelfstandigen, een stijging met 8,66 procent ten opzichte van 2013. Daarvan zijn er 120.021 niet-Belgen. Vooral onze buurlanden en de landen die het recentst bij de Europese Unie zijn bijgekomen, zijn goed vertegenwoordigd. Zo staat Roemenië op kop met 25.455 zelfstandigen, gevolgd door Nederland (16.957), Frankrijk (13.396) en Italië (11.055).

De nijverheid en handel, maar ook de vrije beroepen blijken populair bij de niet-Belgische zelfstandigen. “Een op de vijf niet-Belgische zelfstandigen oefent in België een vrij beroep uit, bijvoorbeeld buitenlandse artsen die in België actief zijn”, zegt Katrien Jonckheer, director starters en zelfstandigen. “Die hebben ofwel hier gestudeerd of ze komen hier een vraag invullen en tegelijk de moeilijkere omstandigheden in eigen land ontlopen.”

“De Oost-Europese bouwvakker en de Italiaanse pizzaiolo zijn bijna stereotiepe voorbeelden en ze bestaan, maar we zien toch dat er een veel bredere spreiding is. We komen de niet-Belgen tegen in de textiel, chemie, diamant, in de horeca, en in de intellectuele beroepen, denk IT’ers”, aldus Jonckheer.

Onder de niet-Belgen weegt de verhouding hoofdberoepers-bijberoepers meer dan gemiddeld door naar de kant van de hoofdberoepers: 88 procent hoofdberoepers bij de niet-Belgen tegenover 64,23 procent hoofdberoepers onder de Belgische zelfstandigen.