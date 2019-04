Gaat de kraan dicht als het droog blijft? Vlaanderen werkt aan afschakelplan voor water

Na het afschakelplan voor elektriciteit van afgelopen winter wordt er ook gewerkt aan plannen om drastisch te besparen op water. Omdat het nog altijd niet genoeg geregend heeft om het watertekort van vorig jaar aan te vullen, onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hoe ze mogelijke problemen kan oplossen.

Het is daarbij niet uitgesloten dat ook voor gezinnen de kraan dichtgaat. “Wie geef je voorrang: mens, vee of natuur? Kun je de industrie platleggen? Leg je gezinnen met kinderen droog? Wat doe je met ziekenhuizen en scholen? Krijgt de ene regio nog water en de andere niet? Dat is heel gevoelige materie die alleen kan worden uitgeklaard als je er de hele samenleving bij betrekt”, zegt Katrien Smet van de VMM. “We hopen dat het nooit geactiveerd hoeft te worden, maar het is wel noodzakelijk dat het er komt. Want de waterschaarste is in Vlaanderen een ernstig probleem.”

De VMM zoekt nu naar een externe partner om het project mee uit te werken, omdat de maatregel ook juridisch sluitend moet zijn. Het plan zal niet op tijd klaar zijn voor deze zomer, maar moet er wel zijn tegen de zomer van 2020. Ook dat is snel, want aan een vergelijkbaar plan in Nederland werd tien jaar gewerkt, zegt de VMM.