Top tussen Kim Jong-un en Poetin van start in Vladivostok

In het Russische Vladivostok is de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin van start gegaan. Poetin bedankte de Noord-Koreaanse leider voor zijn komst bij de start van hun gesprek. Het is de eerste keer dat beide leiders elkaar persoonlijk ontmoeten. Naar verwachting volgt er geen formele verklaring.