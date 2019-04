Nog meer verdachten opgepakt na dodelijke aanslagen Sri Lanka

De politie van Sri Lanka heeft nog eens 16 mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij aanslagen op Pasen, die nu al aan minstens 359 mensen het leven hebben gekost. Dat melden de plaatselijke autoriteiten donderdag. Intussen zitten al 76 mensen opgesloten.

Er werden ook voertuigen in beslag genomen die gebruikt waren door de verdachten. Het leger maakt donderdag nog bekend dat het zijn aanwezigheid op straat fel opvoert, om de politie bij te staan in de zoektocht naar verdachten: voor de landmacht gaat het om 6.300 troepen, of 5.000 extra. De luchtmacht en de marine ontplooien 2.000 troepen.

Er gelden ook nieuwe veiligheidsmaatregelen, zoals een verbod om drones te gebruiken. Rond hotels, gebedsplaatsen en regeringsgebouwen blijft een verstrengde veiligheid gelden: de politie voert er willekeurige controles uit op auto’s en bussen. Sinds maandag geldt de noodtoestand in het hele land.

Teams van de Amerikaanse FBI en van Interpol staan de speurders in Sri Lanka bij.

Woensdag nog stuurde president Maithripala Sirisena twee van zijn topfunctionarissen bij politie en defensie de laan uit. Zij zouden rapporten van de inlichtingendiensten over mogelijke zelfmoordaanslagen, die al in maart beschikbaar waren, niet met hem gedeeld hebben. Daarnaast zouden ze ook premier Ranil Wickremesinghe en zijn kabinet niet geïnformeerd hebben.