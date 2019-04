Ajax blijft speuren naar talenten: verhuist voormalig wonderkind Martin Ödegaard naar Amsterdam?

Bij Ajax zijn ze al druk bezig met volgend seizoen. De Nederlandse topclub is nog in volle strijd voor de titel én Champions League, maar de verwachting is dat veel toppers de Amsterdamse stal gaan verlaten. Volgens Nederlandse media heeft Ajax zijn pijlen dan ook gericht op een vierde inkomende transfer: Martin Ödegaard.

De Amsterdammers hebben al drie aanwinsten beet voor volgend seizoen: middenvelder Razvan Marin (22, Standard), verdediger Kik Pierie (18, Heerenveen) en doelman Kjell Scherpen (19, FC Emmen). Daar zou op korte termijn ook aanvaller Martin Ödegaard moeten bijkomen.

Volgens Voetbal International volgt Ajax de 20-jarige Noor al een tijdje. Het voormalige wonderkind maakt momenteel met acht doelpunten en negen assists furore bij Vitesse, dat hem huurt van Real Madrid. Daar heeft Ödegaard nog een contract tot 2021, maar lijkt zijn toekomst niet al te rooskleurig.

Ajax wil de Noor dan ook in de Eredivisie houden, ondanks de concurrentie van verschillende Spaanse clubs. ”Ajax ziet in Ödegaard de ideale opvolger van Hakim Ziyech”, klinkt het. Ziyech kon vorige zomer al weg, maar bleef toen ondanks interesse van onder andere AS Roma. Komende zomer zou de Marokkaanse spelmaker wel openstaan voor een transfer.

“Leuke voetballer”

In Spanje werd een tijd lang gegoocheld met een vraagprijs van 20 miljoen euro, wat voor Ajax te veel zou zijn. Maar volgens De Telegraaf vraagt Real een pak minder voor Ödegaard, die in de winter van 2015 voor 2,8 miljoen de overstap maakte van Strömsgodset naar De Koninklijke.

“Een leuke en goede voetballer”, zei Lassa Schöne nog over de Noor na de 4-2-zege van Ajax tegen Vitesse. “Er ging heel veel dreiging van hem uit. De laatste tijd is hij sowieso goed bezig. Of hij een toekomstige versterking wordt? Dat is niet aan mij. Maar ik zeg altijd: kwaliteit is altijd welkom.”