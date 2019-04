FIFA legt oude bekende van het Belgische voetbal een levenslange schorsing op na nieuwe aanklacht voor matchfixing

Ibrahim Kargbo heeft zijn laatste wedstrijd gevoetbald. De 37-jarige verdediger is door de wereldvoetbalbond FIFA namelijk levenslang geschorst.

Kargbo is een oude bekende van het Belgische voetbal. De intussen 37-jarige speler uit Sierra Leone voetbalde in ons land voor RWDM Molenbeek, Sporting Charleroi en FC Brussel. Hij was nu bezig aan zijn derde seizoen bij de Engelse zesdeklasser Dulwich Hamlet FC.

Daar liet Kargbo zich in december nog opmerken door een gekke actie om een doelpunt te vermijden, maar nu moet hij gedwongen de schoenen aan de haak hangen. De 27-voudige international wordt namelijk verdacht van het beïnvloeden van meerdere internationale wedstrijden of pogingen daartoe.

De FIFA gaf niet mee om welke en hoeveel wedstrijden het precies gaat.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Kargbo gelinkt wordt aan matchfixing. Vijf jaar geleden werd hij geschorst nadat hij betrokken was bij een verdachte wedstrijd tussen Sierra Leone en Zuid-Afrika.

Ook in Nederland was zijn passage bij Willem II niet onbesproken. In 2016 stelde de Nederlandse voetbalbond (KNVB) voor het eerst officieel vastgesteld dat er in het betaalde voetbal matchfixing had plaatsgevonden. Uit onderzoek bleek dat Kargbo een afspraak maakte met matchfixer Wilson Raj Perumal uit Singapore over een nederlaag van Willem II in de wedstrijd tegen FC Utrecht op 9 augustus 2009 (0-1). Kargbo schreeuwde toen zijn onschuld uit.