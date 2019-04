Ex-Buffalo’s halen herinneringen op aan bekerfinale 1984: “Wij riepen naar de coach welke wissel hij moest doorvoeren”

Exact twintig jaar na hun eerste bekerfinale werkten de Buffalo’s op 5 mei 1984 de tweede bekerfinale in hun clubgeschiedenis af. Wij spraken met twee helden van weleer. Søren Busk, de sierlijke centrale verdediger, maakte later nog furore bij Monaco en het Deense nationale elftal maar voor aanvoerder Aad Koudijzer betekende de finale tegen Standard zijn afscheid van de Buffalo’s want even later zette hij een punt achter zijn actieve loopbaan.