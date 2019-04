De twee dertigers die een jongeman tijdens een caféruzie in coma sloegen, zullen vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Een van hen verklaarde dat de ruzie ontstond toen hij per ongeluk tegen de schouder van het slachtoffer aanstootte.

“We kregen het aan de stok toen ik hem per ongeluk aanstootte toen we buiten aan het café stonden. Van het een kwam het ander. Op die manier is die vechtpartij ontstaan.” Dat zegt een van de verdachten ...