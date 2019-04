Belgische CEO zet stap opzij na “ongepast” dansen met werknemer: “Ik heb twee keer gefaald”

Jonathan Cornelissen, de CEO van het online leerplatform Datacamp, zet tijdelijk een stap opzij nadat hij zich schuldig maakte aan “ongepast gedrag en “ongevraagd fysiek contact” tegenover een werknemer. Dat meldt De Tijd.

De feiten dateren van oktober 2017 en kwamen begin deze maand aan het licht toen Datacamp zelf bekende dat “een leidinggevende op café ongepast had gedanst met een werknemer”.

“Twee keer gefaald”

Die leidinggevende blijkt nu Jonathan Cornelissen te zijn, de CEO die in 2013 Datacamp mee oprichtte. “Hij zet vanaf 1 mei voor onbepaalde duur een stap opzij”, zo meldt het bedrijf. Of hij nog kan terugkeren, zal moeten blijken na verder onderzoek. Cornelissen heeft zich intussen geëxcuseerd. “Ik heb twee keer gefaald”, schrijft hij in een brief. “De eerste keer door mijn gedrag en de tweede keer door niet duidelijk, helder en tijdig te communiceren.”

Het bedrijf nam in 2017 al interne stappen tegen Cornelissen. Hij kreeg persoonlijke coaching, een cursus rond groepsdynamica en extra managementtraining. Daarnaast kreeg hij ook de expliciete waarschuwing dat “zulk gedrag in de toekomst niet meer getolereerd zou worden”.

Verborgen voor zoekmachines

Naar buiten toe werd echter niet gecommuniceerd. Tot begin april van dit jaar, in een blogpost. “Om de nodige context te voorzien”, zo luidde het toen. De naam van Cornelissen werd echter niet genoemd en de blogpost bevatte een code waardoor die niet gevonden kon worden door online zoekmachines.

Er volgde een storm van reacties op sociale media - waarbij zelfs enkele lesgevers van het bedrijf opriepen om hun lessen niet meer te volgen - waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag om donderdag met een uitgebreidere reactie te komen.

Voorlopig is niet duidelijk of Cornelissen zelf aanbood om op te stappen of daartoe gedwongen werd. Er wordt nu ook een onderzoek gevoerd naar de aanpak van het incident én de bedrijfscultuur binnen Datacamp. Daarvoor werd de Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Anurima Bhargava ingehuurd.

Bedrijf van 184 miljoen

Datacamp biedt online lessen aan in de programmeertalen R en Python (om data te analyseren en visualiseren), heeft wereldwijd al vier miljoen klanten en is een van de snelstgroeiende technologiebedrijven van België. Het bedrijf heeft ongeveer honderd werknemers in Leuven, Londen en New York en is volgens Business Insider 184 miljoen dollar waard. Onder meer Uber en Airbnb zijn klant.