Fedasil na dood negenjarig jongetje in asielcentrum: “Uitzonderlijke feiten, nog nooit meegemaakt”

Ranst - In het asielcentrum van Broechem (Ranst) was iedereen sinds de nacht van maandag op dinsdag intensief bezig om de vermiste negenjarige te vinden, van wie uiteindelijk woensdag het lichaam aangetroffen werd. “Dit zijn uitzonderlijke feiten voor ons, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Mieke Candaele, de woordvoerster van Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

Over de feiten zelf kan Candaele niets kwijt, dat is aan het parket van Antwerpen. “Iedereen is heel zwaar aangegrepen”, klinkt het. “Van bij het begin was iedereen gemobiliseerd.”

Fedasil is heel tevreden over de samenwerking met de lokale en federale politie en de dienst slachtofferhulp.

Fedasil spreekt wel tegen dat het centrum een slechte reputatie heeft onder asielzoekers, omdat er een agressieve sfeer zou hangen. “Dat is op niets gebaseerd, ik begrijp niet waar het vandaan komt. Dit wordt helemaal niet gestaafd door cijfers, feiten of wat dan ook”, aldus Candaele. In alle opvangcentra gebeuren er feiten, in sommige gevallen misschien ernstigere, maar dat is dan in bijzondere omstandigheden zoals bij overbevolking. “Het is helemaal niet zo dat er meer problemen zijn in het opvangcentrum in Broechem dan in andere.”