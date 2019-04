Nieuwe opleiding: payroll

Kennis rond verloning komt opzetten in opleidingen aan onze hogescholen. Zo slaan Thomas More en SD Worx de handen in elkaar met een lespakket ‘Payroll’. Ook andere hogescholen nemen gelijkaardige initiatieven. Ze willen hiermee een antwoord bieden op het tekort aan loonspecialisten.

Deze maand ging het lespakket ‘Payroll’ van start, dat SD Worx ontwikkelde voor de tweedejaarsstudenten ‘Toegepaste Psychologie’ van het academiejaar 2018-2019 op vraag van Thomas More.

Zo krijgen de 80 studenten, in principe volgend jaar werkzaam als ‘psychologisch consulent’, een totaaloverzicht van verloningsbeleid, van paritaire comités en nationale/sectorale minimumlonen. Al kunnen ze zelf aan de slag met onder meer de bruto-netto simulatie.

Tekort

Studenten van de hogeschool krijgen op deze manier tijdens hun opleiding voeling met het werkveld van loonadministratie. “Vermits er in België geen specifieke afstudeerrichting voor human resources bestaat, in tegenstelling tot het buitenland, kampen organisaties in de praktijk met een tekort aan mensen die het volledige spectrum van personeelsbeleid kunnen overzien”, meent Cathy Geerts, HR Directeur bij SD Worx.

Klassiek hebben arbeids- en organisatiepsychologen hun focus op de ‘menselijke kant’ van HR, maar in realiteit zullen ze ook meer kennis over de ‘harde kant van verloning’ nodig hebben. Dit lespakket moet hen, volgens de initiatiefnemers, beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en voor heel wat bedrijven een concrete nood oplossen. Bij Thomas More wijzen ze ook op het vervolgtraject via stageplaatsen in het laatste jaar van de opleiding.

