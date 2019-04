Gevat: de perfect afgetrainde papegaai van bende drugsdealers

De Braziliaanse politie heeft een grote klap toegebracht aan een bende drugsdealers actief in het noorden van het land. De papegaai die de criminelen steevast verwittigde als de agenten in de buurt kwamen, is opgepakt.

De papegaai was perfect afgetraind, aldus de speurders. Zodra de agenten van het Noord-Braziliaanse Vila Irmã Dulce de dealers naderden, begon de vogel meermaals “mama, de politie” te roepen. “Opvallend: sinds het dier werd opgepakt, maakte het geen geluid meer”, aldus een lokale journalist. Zwijgplicht.

De papegaai, die niet bij naam genoemd werd, werd maandag gevat tijdens een inval in een drugshol dat gerund werd door een lokaal koppel. Het dier zal nu worden overgebracht naar een lokale zoo. Daar zal de tamme papegaai leren vliegen en na drie maanden vrijgelaten worden.

Braziliaanse drugsbendes zetten steeds vaker dieren in voor hun activiteiten. In de meeste gevallen gaat het echter om reptielen. In 2008 werden nog twee alligators in beslag genomen na een inval in Rio de Janeiro. De gangsters zouden hun rivalen aan de dieren gevoed hebben.