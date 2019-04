Belgen steeds agressiever in de wagen en 1 op 10 gebruikt gsm al rijdend

1 op de 10 Belgen was al eens betrokken bij een ongeval of bijna-ongeval door gsm-gebruik in de wagen. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe verkeersenquête die verkeersinstituut VIAS verspreidt. Ook valt op dat er in ons land steeds meer agressief rijgedrag wordt vertoond. “Bestuurders zitten geagiteerd in hun auto en uiten hun agressie in het verkeer”, zegt woordvoerder Stef Willems.

De enquête werd uitgevoerd in 11 Europese landen door het Franse la Fondation Vinci Autoroutes. Daaruit blijkt dat in heel Europa steeds agressiever gereden wordt. Zo was 84% van de Europese bestuurders al eens bang voor het onaangepaste gedrag van een andere weggebruiker, en dat terwijl meer dan de helft ook al zelf claxonneerde naar een bestuurder die stoorde. “België behoort daarbij tot de koplopers”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Bumperkleven, hevig claxonneren, uitstappen om verhaal te halen, … Het gebeurt steeds vaker.”

Hoe het precies komt dat bestuurders zo hevig reageren, valt moeilijk te achterhalen. “Al zijn er wel een aantal voor de hand liggende oorzaken”, aldus Willems. “Het verkeer wordt steeds drukker en er zijn heel wat verschillende verkeersmodi op een kleine ruimte te vinden. Ook zijn we de laatste jaren steeds mondiger geworden.”

Gsm’en achter het stuur

België scoort ook slecht op het vlak van gsm-gebruik in de wagen. Maar liefst de helft van de bestuurders zegt zo nu en dan te telefoneren met via handenvrij systeem zoals Bluetooth, 21% geeft toe ook wel eens te bellen met de gsm in de hand. Enkel Polen doet daarin slechter: 33% belt er mét handen. Scoren het best in Europa: Nederland met 15% en Groot-Brittannië met 11%.

Niet enkel het bellen of sms’en leidt de aandacht weg van de baan, ook even snel de e-mails bekijken of de GPS instellen maakt ons onoplettend. Bijna de helft van de Belgische bestuurders (49%) zegt het navigatiesysteem al rijdend in te stellen, dat is slechter dan het Europees gemiddelde (43%).

Foto: la Fondation Vinci Autoroutes

België koploper in siësta

Opvallend: België scoort erg goed in het vertonen van aangepast rijgedrag wanneer een bestuurder een lange rit voor de boeg heeft. Zo zijn Belgen met 81% koploper in op tijd een pauze nemen als de vermoeidheid toeslaat. Daarmee zitten we ver boven het Europese gemiddelde van 56%.

In het algemeen zijn Europese bestuurders streng voor zichzelf: uit de enquête blijkt dat nog niet de helft (43%) zichzelf een goede bestuurder vindt.