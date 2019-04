Vier doden in één maand in Grand Canyon: vrouw (70) raakt van pad af en maakt val van 60 meter

Een vrouw van 70 is dinsdag om het leven gekomen na een 60 meter diepe val in de Amerikaanse Grand Canyon. Het gaat al om het vierde dodelijke slachtoffer in één maand tijd in het wereldberoemde nationale park.

De vrouw, die nog niet geïdentificeerd werd, was aan het wandelen in de buurt van het Mather Point, aan de zuidelijke rand van de 435 kilometer lange kloof. Ze ging echter van het pad af en raakte in de moeilijkheden. Rond 13 uur kregen de hulpdiensten een noodoproep. “Ze viel echter voor we ter plaatse waren”, aldus parkwoordvoerder John Quinley.

In een maand tijd kwamen al vier mensen om het leven in het nationaal park, een van de meest bezochte toeristische trekpleisters van de VS. Op 26 maart werd het levenloze lichaam gevonden van een Japanse toerist, twee dagen later kwam een Chinees om het leven toen hij foto’s probeerde te maken en aan het Eagle Point de dieperik inviel. Op 3 april stierf een 67-jarige vrouw uit Californië na een val van ruim 120 meter nabij Grand Canyon Village. In heel 2018 lieten zeventien mensen het leven in het park, dat vorig jaar in totaal 6,4 miljoen bezoekers lokte.