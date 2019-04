Staat Thibaut Courtois vanavond voor het eerst onder trainer Zinédine Zidane onder de lat bij Real Madrid?

Real Madrid speelt donderdagavond een moeilijke uitwedstrijd in La Liga. De Koninklijke moet op bezoek bij Getafe, de verrassende nummer vier in de stand. Met Thibaut Courtois onder de lat?

Zidane opteerde de voorbije weken, in afwezigheid van de geblesseerde Courtois (dijblessure), voor Keylor Navas in het Madrileense doel. De wedstrijd daarvoor, tegen Celta Vigo toen de Fransman pas weer T1 was, verkoos hij de Costa Ricaan boven de Belg.

“Courtois is klaar. Hij heeft met ons getraind en is beschikbaar voor het team, net als Keylor”, vertelde Zidane woensdag op een persmoment. De Fransman benadrukte opnieuw volgend seizoen duidelijkheid te scheppen over de doelmannen. “Zij staan momenteel beide onder contract, ik zal doen wat ik moet doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid, maar nu is het niet het moment. Volgend seizoen zal alles duidelijk zijn. Ik heb twee van de allerbeste doelmannen en een beloftevolle youngster in mijn kern.”

De verwachting is dat onze nationale nummer één op Getafe voor het eerst onder Zidane onder de lat zal staan. De Fransman had beloofd om te roteren met zijn doelmannen en Courtois kon door zijn blessure nog niet aantreden sinds Zidane op 11 maart opnieuw op de bank terechtkwam.

Bij Real willen ze trouwe soldaat Keylor Navas een gepaste uitgeleide geven en de Costa Ricaan in de etalage zetten met het oog op een transfer komende zomer. Maar Courtois gaat de resterende vijf competitiewedstrijden zijn kans nog krijgen. Te beginnen met donderdag op Getafe.