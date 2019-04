Opnieuw honderdtal actievoerders op Antwerpse klimaatmars

Antwerpen - In Antwerpen zijn donderdagochtend net als de voorbije weken zowat honderd actievoerders opgedaagd voor de wekelijkse klimaatmars. Het initiatief van Youth for Climate Antwerp en Students for Climate Antwerp trok zich om iets na 9 uur op gang bij de Voetgangerstunnel aan de Sint-Jansvliet en slingerde zich vervolgens langs een intussen grotendeels vertrouwd parcours door de binnenstad. Het eindpunt lag ditmaal aan het Operaplein.

De nationale klimaatmars van deze week vindt later op de ochtend in Namen plaats, maar wie het niet zag zitten om naar daar af te zakken kon al voor de elfde keer deelnemen aan een lokale Antwerpse actie. Vooraan de stoet trok een groot spandoek met “Nu(l) klimaatbeleid” de aandacht en de betogers trokken verder ook wat toeschouwers met toepasselijke muziek (‘Never gonna give you up’) en het scanderen van hun gebruikelijke slogans, zoals “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!”. Wat meer achteraan kwamen vertegenwoordigers van Grootouders voor het klimaat de actie steunen.