Fans KV Mechelen blijven strijdvaardig na vordering bondsparket: “Dit kan er ook nog wel bij”

De wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren zou dus gefixt zijn. Of er is alleszins geprobeerd dat te doen. Dinsdag dreef Propere Handen degradant Lokeren bovendien misschien terug naar 1A, terwijl KV Mechelen en Waasland-Beveren volgend jaar dan weer in 1B zouden moeten spelen. Moet het dan toch weer lukken dat de bekerfinalist amper 24 uur later een oefenwedstrijd speelde tegen… Lokeren. “Ach, die vorderingen tegen onze club… We maakten al erger mee, hé.”

Lokeren-Mechelen, dat was een duel tussen twee ploegen die al meer dan een maand stilliggen, maar vooral een duel tussen twee clubs die stijf staan van de spanning. 24 uur voordien zat degradant Lokeren nog in 1B en zag de toekomst er nog pikdonker uit. Maar toen kwam die vordering van het bondsparket: aartsrivaal Waasland-Beveren zou moeten degraderen, niet Lokeren. Het zorgde the day after niet meteen voor vreugdekreten op Daknam. “Bijlange niet”, aldus woordvoerder Herman Vandeputte. “We wachten liever af wat de vorderingen gaan geven.” Het contentement van Roger Lambrecht (87) konden we in elk geval niet meten: de voorzitter werd vlak voor de match onwel en trok na een snelle doktersvisite veiligheidshalve meteen naar huis.

En de supporters? Die weten niet meer wat ze moeten geloven. “Aan de meest verdachte wedstrijd (Eupen-Moeskroen, nvdr.) doen ze niets… Wie of wat moeten we nog geloven?”, verwoorden Davy Bruggeman (37) en zijn maat Kenny Bosman (37) het. ­Davy heeft naar eigen zeggen al 37 jaar tricolorebloed en is zelfs geboren in de Daknamstraat. Maar ook bij de Lokerse steward is het geloof dat zijn club dan toch niet zou degraderen maar klein. “De hoop is er wel, maar écht geloven? Neen. Ach, misschien is een nieuwe start in 1B beter voor de club. Zo denken wel meer supporters, hoor. En eerlijk: we zouden eerste klasse ook niet verdienen na zo’n seizoen. Dan is Mechelen meer eerste klasse waardig.”

Niet kwaad

Dat blijkt zowaar ook in de oefenmatch. Lokeren is beter voor rust, maar een sterk Mechelen maakt in de tweede helft de thuisploeg met drie knappe goals helemaal af. Vanop de perstribune kijkt AA Gent-coach Jess Thorup geconcentreerd toe. En hij beseft: “De bekerfinale wordt niet simpel. Mechelen is een sterke ploeg. Maar dat wist ik al langer.” (lacht)

Nada en Chris

Toch brengt het niet al te veel animo teweeg bij de Mechelse fans, die met zo’n honderdtal zijn. Ze lijken niet eens kwaad door de zware vorderingen voor hun club. Ze hebben al wat meegemaakt dit seizoen, maar blijven wel het hart van Malinwa. Letterlijk bijna, want op het shirt van Chris Wijckmans prijkt een groot rood-geel hart. Ze zit naast haar vriendin Nada Van Olmen (73). Die laatste was tot vijf jaar geleden supporter van Anderlecht. “Of ik dan liever supporter ben van een club die beschuldigd wordt van matchfixing dan van één waar 30 politiemannen binnen­vielen?” Ze weet niet of ze moet lachen. “Ik kan je alleen zeggen dat ik gisteren zwaar geëmotioneerd was. Dit kan toch niet?”

“We wisten nochtans wat er boven ons hoofd hing”, zegt Chris zuchtend. “Maar het is toch nog niet officieel, hé? En ach, we maakten al erger mee. Het faillissement, bijvoorbeeld. Wij komen altijd terug.”

Even verderop knikken Marc (67) en Magda (67) Pellecom. “Het zal wel zijn dat die vordering pijn heeft gedaan”, zegt Magda. Haar echtgenoot is eerlijk: “Als er iets is gebeurd, is het correct dat er iets aan wordt gedaan. Maar is er iets gebeurd? We waren op die match en ik weet nog hoe wij riepen: Roef (doelman die een prima partij speelde, nvdr.), pakt nu eens naast de bal!”

Marc en Magda

Ze klinken gelaten, maar vinden plots voor de bekerfinale weer de strijdlust van de ware Kakker: “Op de Heizel gaan we tonen wie we zijn.”

Geen mooie dag

Het zal in die finale in elk geval niet aan de mentaliteit van de ploeg liggen, aldus coach Wouter Vrancken. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik nog geen spatje onrust heb gemerkt bij de spelers. We zijn dit seizoen al wat gewend, maar konden al die tijd ook al de focus houden. Ik merk dat de spelers gewoon denken: Dit kan er ook nog wel bij. (grijnst) Dit verstoort onze voorbereiding niet. De anderhalve maand die we zullen hebben stilgelegen doet dat wel. Maar we gaan klaar zijn voor die finale. En we gaan niet naar Brussel om er gewoon een mooie dag van te maken.”

Thorup wil dat wél, maar dan voor Gent. “Al is dit alles wel spijtig voor de finaledag. Had men nu echt niet kunnen wachten tot na 1 mei?”

Vrancken denkt er ook zo over: “Het is doodjammer. Iedereen is nu meer bezig met die zaak dan met die finale.”

De fans druipen af. Het hart voor Malinwa zwelt nog even op. “Schrijf maar op: we blijven achter onze club staan”, zegt Chris. “Dat zal je woensdag wel zien.”