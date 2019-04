16 goals en 13 assists, maar toch geen Eden Hazard in PFA Team of the Year

Donderdagochtend heeft het Professional Footballers’ Association (PFA) zijn elftal van het jaar bekendgemaakt. Opvallende afwezige: Eden Hazard. De spelverdeler van Chelsea werd niet gekozen in een team dat vooral door Liverpool en Manchester City gedomineerd wordt. Enkel Paul Pogba maakt als niet-speler van de twee teams deel uit van het elftal.

Elk jaar reikt de spelersvakbond van het Engelse en Welshe voetbal trofeeën uit voor de spelers in het professionele voetbal van Engeland en Wales. Deze prijzen zijn niet te verwarren met de Premier League Awards, die uitgereikt worden door de Premier League zelf. De PFA reikt tot en met de League Two en de Women’s Super League.

?? https://t.co/8HB2yuXEor pic.twitter.com/TC7klML0pm — BBC Sport (@BBCSport) 25 april 2019

Grote verrassing in het nieuwe PFA Team of the Year. Onze landgenoot Eden Hazard is niet gekozen door zijn collega-voetballers. Dit seizoen was Hazard al goed voor 16 doelpunten en 13 assists. Het is al het tweede jaar op rij dat de kapitein van de Rode Duivels geen plek heeft in de befaamde selectie. Vorig jaar maakten Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen er nog deel van uit.

Paul Pogba (Manchester United) is de meest opvallende in het elftal dat voor de rest door Manchester City (6) en Liverpool (4) gekleurd is. Het is voor de eerste keer in tien jaar dat er geen Belg gekozen werd.

Belgische spelers in PFA Team of the Year

Toby Alderweireld (2016)

Kevin De Bruyne (2018)

Eden Hazard (2013, 2014, 2015, 2017)

Vincent Kompany (2011, 2012, 2014)

Romelu Lukaku (2017)

Thomas Vermaelen (2010)

Jan Vertonghen (2013, 2018)