Antwerpen, ‘diamanthoofdstad van de wereld’, is z’n glans kwijt: leegstand, lagelonenlanden en nepstenen

De ene na de ­andere diamantwinkel die de deuren sluit. Slijperijen die verdwenen zijn. Nu ook een van de allergrootste groothandelaars failliet. Na de val van gigant Eurostar Diamond Traders davert de wereldhoofdstad van de diamant op z’n grondvesten. Waardoor de vraag rijst hoelang ­Antwerpen dat nog kan blijven. “Wie vandaag een ­bloeiende zaak wil beginnen, kan beter naar China of ­India.” Een tragedie in verschillende ­bedrijven, met een hoofdrol voor een Indiër uit Wilrijk en bijrollen voor Kate Winslet en ­Leonardo DiCaprio.

Te huur. Uitverkoop. Gesloten. To let. Wie op zoek is naar kantoorruimte in Antwerpen op wandelafstand van het Centraal Station, in een buurt met extra politiebeveiliging, moet zeker eens in de Diamantwijk ...