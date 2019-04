AB InBev laat eerste bierboot te water

Brouwer AB InBev vervoert voortaan een deel van zijn bier per boot. Een eerste lading Stella Artois werd donderdag in Luik op de boot gezet, met als bestemming de haven van Antwerpen. Met de “bierboten” verwacht AB InBev dit jaar 5.000 vrachtwagens van de Belgische wegen te halen.

“Transport over water moet meer gebruikt worden om de soms sterk overbelaste wegen te ontlasten”, zei premier Charles Michel, die bij het evenement aanwezig was. “Er is hier sprake van 5.000 vrachtwagens minder op de wegen per jaar. Dat is een sterk signaal.”

De bierboot is een samenwerking tussen AB InBev, havengroep Euroports en TFC (Transport Fluvial de Conteneurs). De brouwer verwacht elke week gemiddeld honderd containers per boot te vervoeren van Luik, via het Albertkanaal, naar de Antwerpse haven. Negentig procent van de in België gebrouwen Stella Artois is voor de export bestemd.

De brouwer hoopt volgend jaar al 10.000 vrachtwagens te kunnen vervangen door de boot.

De maatregel past in de ambitie van AB InBev om 25 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2025.