Chauffeur geldtransport laadt rustig 40 dozen met 1,1 miljoen euro cash in eigen wagen en verdwijnt

Woensdag was geen gewone werkdag voor geldtransporteur Joel March. In plaats van de biljetten ter waarde van 1,1 miljoen naar de ATM’s en winkels te brengen, laadde hij ze in zijn eigen wagen en verdween.

Woensdagmorgen reed Joel March (36) met zijn camionette van beveiligingsfirma G4S naar een rustige buitenwijk van Londen. Daar laadde hij veertig dozen vol biljetten over in zijn eigen wagen. Daarna parkeerde hij de camionette in de Clapham-wijk. Hij deed dat op een dubbele gele lijn. Foutgeparkeerd, dus.

Een wijkbewoner vond dat vreemd: een geldtransporteur in zijn straat, waar geen bankautomaten en geen winkels zijn. Hij belde de politie. Een reflex die de parkeerwachter, die de G4S-camionette even voordien op de bon gooide niet had.

Wat ging er fout?

De politie nam contact op met de bewakingsfirma G4S. Daar vielen ze van hun stoel: dat een van hun transporten acht uur onbewaakt - en leeggeroofd - ergens geparkeerd stond. Dat was niet volgens het protocol. “Normaal volgen mensen op kantoor alle bewegingen van onze camionettes. We moeten nog uitzoeken wat hier fout is gegaan”, zei een G4S-woordvoerder.

De politie trok naar het huis van Joel March en trof er zijn drie kinderen en inwonende moeder aan. Nee, zij wisten naar waar Joel kon zijn. Weggelopen met 1,1 miljoen? Zijn moeder kon het moeilijk geloven want de zoon had nooit geldproblemen. Maar die morgen was er wel iets vreemd: Joel had zijn privé-gsm thuis achtergelaten. Iets wat hij anders nooit deed.

Later op de dag kon de politie Joel March toch oppakken in de wijk Brixton. Of het geld is teruggevonden en waarom Joel het stal, is niet meegedeeld.