Familie vermoorde Daniël (9) eist sluiting asielcentrum, verslagenheid is groot: “Wat kan iemand tegen dat lieve jongetje hebben gehad?”

In het open asielcentrum van Broechem reageren de bewoners verslagen op het nieuws van de dood van het negenjarige Libanees-Palestijnse jongetje Daniël C. Zijn familie eist de sluiting van het centrum en beweert dat ze is afgeperst nadat de jongen verdween. “We moesten 100.000 euro betalen, of we zouden Daniël niet meer levend terugzien.” Het parket noemt die piste “niet geloofwaardig”.