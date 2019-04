MR wil nettoloon met “minimum” 1.000 euro per jaar verhogen

MR wil het nettoloon van werkenden minimaal met 1.000 euro per jaar verhogen. Voor alleenstaanden kan dat bedrag zelfs oplopen tot 1.700 euro. Dat heeft premier Charles Michel, voorzitter van de Franstalige liberalen, donderdag verklaard in de Sudpresse-kranten. Tegelijk wil Michel in vijf jaar tijd 250.000 extra jobs creëren en de waarde van maaltijdcheques optrekken.

Hoe de liberalen dat willen verwezenlijken? “Door de belastingdruk op arbeid in de volgende regeerperiode met liefst 10 miljard euro te verlaten”, zo luidt het. Daardoor zou de belastingvrije som stijgen van 8.000 naar 13.500 euro. “Uit onze berekeningen blijkt dat een alleenstaande zonder kinderen daardoor 1.236 euro per jaar extra zou overhouden”, aldus Michel. “Voor een alleenstaande met twee kinderen is dat liefst 1.680 euro.” Daarnaast wil zijn partij ook de waarde van maaltijdcheques optrekken van 8 naar 10 euro.

Ook voor de werkgevers belooft de partij enkele voordelen. Nadat de vorige regering de sociale bijdrage voor de eerste aanwerving al afschaften, wil MR dat in de toekomst uitbreiden naar de eerste drie aanwervingen. Iets wat volgens de partij “tienduizenden jobs” zal creëren. In vijf jaar tijd wordt zelfs gemikt op 250.000 extra jobs. Volgens een schatting van het Planbureau zou die hervorming ongeveer 187 miljoen euro kosten.

“Stoppen met kiezer te misleiden”

De Franstalige socialisten zijn alvast niet onder de indruk van het voorstel. “MR moet eens stoppen met het misleiden van de kiezer”, aldus PS-kopstuk Ahmed Laaouej. “Ondanks eerdere beloften heeft de partij de wettelijke pensioenleeftijd al verhoogd naar 67 jaar, een indexsprong gemaakt en de btw op elektriciteit verhoogd tot 21 procent. In 2014 kondigde de partij ook al een belastinghervorming van 10 miljard aan. Ook dat is niet gebeurd.”