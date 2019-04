Vriend van vrouw met wapenarsenaal aangehouden

Zwijndrecht / Antwerpen - De 27-jarige Moufdi R. uit Merksem, bij wiens vriendin afgelopen weekend een wapenarsenaal werd aangetroffen, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor inbreuken op de wapenwetgeving en deelname aan een criminele organisatie. “Mijn cliënt blijft zich op zijn zwijgrecht beroepen. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer”, zegt zijn advocaat Tim Smet.

Zijn 20-jarige vriendin had in de nacht van 20 april naar de hulpdiensten gebeld, nadat ze zichzelf in de voet zou hebben geschoten in een flat aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. Bij een sweeping in de woning werd een grote hoeveelheid cash geld, een handgranaat en munitie aangetroffen.

De huiszoeking werd onmiddellijk afgebroken en de ontmijningsdienst DOVO werd ter plaatse geroepen om de granaat onschadelijk te maken. Nadien werd de huiszoeking voortgezet en werden een aantal kilo’s cocaïne, ontstekingsmechanismen, acht granaten, munitie, explosieven en vier operationele vuurwapens aangetroffen.

De bewoonster werd zaterdag geopereerd aan de schotwonde aan haar voet. Zondag werd ze aangehouden door de onderzoeksrechter voor inbreuken op de wapenwetgeving en deelname aan een criminele organisatie. Zij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

De politie ging vervolgens op zoek naar haar vriend Moufdi R., omdat hij mogelijk meer wist over de drugs, het geld en het wapenarsenaal. Hij bleef onvindbaar, tot hij zich woensdag zelf ging aangeven bij de politie.