Antwerps café moet drie maanden dicht omdat het dienst deed als drugspand

Antwerpen - Het Antwerpse schepencollege heeft beslist om op vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA) een café in de Lange Beeldekensstraat in de wijk 2060 voor drie maanden te sluiten nadat was gebleken dat de zaak dienst deed als uitvalsbasis voor drugshandel. Het café moet tot en met 23 juli gesloten blijven. De zaakvoerder, een zogenaamde vennoot en een klant werden tijdens een interventie opgepakt en vervolgens voorgeleid voor drugsfeiten.

De Antwerpse lokale politie had te horen gekregen dat er vanuit het café in kwestie drugs werden verkocht en zette een actie op poten om de zaak te controleren. De speurders hielden eerst toezicht en gingen bij vier personen die maar kort in het pand waren geweest, over tot een controle. Ze bleken allemaal gebruikershoeveelheden hasj op zak te hebben, in identieke verpakkingen. Twee van de vier verklaarden bovendien dat ze de drugs inderdaad in het café hadden aangeschaft.

Bij een daaropvolgende controle van het café zelf, met een drugshond, werd in een deurstijl 22 gram hasj gevonden in verschillende eenheden die verpakt waren zoals bij de eerder betrapte kopers. Ook in de gewelven van de kelder werd nog hasj gevonden. In de kassa bleek maar iets meer dan 7 euro te zitten, wat de politie doet vermoeden dat het pand eigenlijk alleen werd gebruikt als uitvalsbasis voor drugshandel. “Aangezien dit gebeurde met medeweten en actieve betrokkenheid van zowel de zaakvoerder als een zogenaamde vennoot, is een sluiting van drie maanden noodzakelijk om de drugshandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen”, concludeert het stadsbestuur nu.