Schietpartij in het Sportpaleis? Politie toont hoe ze daarbij te werk gaan

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft woensdagavond een grootschalige veiligheidsoefening uitgevoerd in het Sportpaleis. In samenwerking met stand-upcomedians Alex Agnew en Michael Van Peel werd een simulatieoefening tijdens een zaalshow gehouden. “Het is een unieke kans dat zoiets kan geoefend worden”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns. Meer dan duizend mensen op korte tijd evacueren en ook nog eens een schutter uitschakelen, is geen sinecure, maar deze video toont hoe de Antwerpse politie in zo'n geval te werk gaat.

Naast de comedians deden 1.100 figuranten mee aan de oefening. Zes daarvan waren de daders die tijdens de show het vuur openden. De zaal werd meteen ontruimd en de eerste medische zorgen werden uitgevoerd. “Maar natuurlijk bleven de schutters toeslaan tot ze uitgeschakeld of geneutraliseerd werden door de politie”, vervolgt Bruyns.

In totaal namen meer dan 200 mensen uit alle disciplines van de hulpverlening deel aan de oefening. Het was bovendien de allereerste die in het Sportpaleis plaatsvond. “Natuurlijk willen we ons samen met de hulpdiensten goed voorbereiden op incidenten”, stelt Thijs van Best, de veiligheidscoördinator van het Sportpaleis. “We hopen dat het hier nooit voorvalt, maar dat uitsluiten kan niemand.”

Over het algemeen zijn de hulpdiensten tevreden over de resultaten van de oefening. In de komende weken volgt nog een grondige evaluatie per discipline.