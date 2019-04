3M schrapt wereldwijd 2.000 banen, gevolgen voor België nog niet bekend

Het Amerikaanse technologiebedrijf 3M gaat wereldwijd 2.000 banen schrappen. Dat is donderdag aangekondigd bij de publicatie van “teleurstellende” eerstekwartaalcijfers. Het concern, ook aanwezig in België, stelt op dit moment naar eigen zeggen zowat 93.000 mensen tewerk.

“Het eerste kwartaal vormde een teleurstellend jaarbegin”, aldus 3M-topman Mike Roman. “We werden opnieuw geconfronteerd met vertragingen in belangrijke eindmarkten, die een impact hadden op zowel de organische groei als de marges. (...) We nemen daarom bijkomende maatregelen - inclusief herstructurering - om de productiviteit te verhogen, de kosten te verminderen en de cash flow te verbeteren.”

Het bedrijf, dat lijmen en andere industriële stoffen en producten maakt, wil met de herstructurering 225 tot 250 miljoen dollar per jaar besparen. Er wordt voor de operatie 150 miljoen dollar uitgetrokken. “De maatregelen overspannen alle businessgroepen, functies en regio’s, met nadruk op de bedrijfsstructuur en onderpresterende onderdelen van het portfolio.”

3M is ook actief in België. De Belgische zetel ligt in Diegem, in Zwijndrecht is er een productie- en onderzoekssite waar een 300-tal mensen werken.

Het Amerikaanse bedrijf boekte in het eerste kwartaal een omzet van 7,9 miljard dollar (7 miljard euro), 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verlaagde donderdag ook de jaarprognoses.

Het aandeel ging tot 10 procent lager in de voorbeurse handel in New York.