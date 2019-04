Het prikkelende Durbuy van Marc Coucke: kunstboek zet stadje in de schijnwerpers

Marc Coucke heeft zijn hart verloren aan Durbuy: hij gaat er al zijn hele leven naartoe en maakte er intussen een persoonlijke missie van het stadje op de kaart te zetten als een unieke toeristische trekpleister. Eind vorig jaar liet de ondernemer een kunstzinnig fotoboek maken over de plek, zo schrijft Sudpresse. De prikkelende kiekjes spreken tot de verbeelding.

Dat Durbuy meer te bieden heeft dan een pittoresk kasteel en ontspanning in de natuur, hoeft u Marc Coucke geen twee keer te vertellen. De Anderlecht-voorzitter investeerde al meer dan 100 miljoen in het middeleeuwse stadje. Vooral het project La Petite Merveille, dat hij er samen met compagnon Bart Maerten leidt, drukt een stempel op Durbuy: outdooractiviteiten zoals kajakken, glamping en het park Adventure Valley Durbuy zijn erg populair. Sterrenchef Wout Bru zet er trouwens zijn schouders onder het culinaire luik.

Samen met auteur Michäel De Moor liet Coucke eind vorig jaar een kunstboek maken over alles wat er ‘zijn stad’ te beleven valt: ‘Durbuy, une histoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Een verhaal van ondernemen en beleven.’ Topfotograaf Henk van Cauwenbergh heeft dat alles in zijn eigen onnavolgbare stijl (lees: met hier en daar vrouwelijk schoon) in beeld gebracht.

Foto: Henk van Cauwenbergh

Info

Durbuy. Une histoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Een verhaal van ondernemen en beleven. Auteurs: Michaël De Moor, Marc Coucke

Fotograaf: Henk van Cauwenbergh. 288 pagina’s, 80 euro