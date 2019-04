Supporters van Lazio gaan (opnieuw) ver over de schreef: hulde aan Mussolini en racistische leuzen tegen twee Milan-spelers

Een deel van de Lazio Roma-supporters heeft woensdagavond een wrange nasmaak gegeven aan hun plaatsing voor de bekerfinale tegen koste van AC Milan. Voor het duel werd op een groot spandoek hulde gebracht aan de voormalige fascistische leider Benito Mussolini. Tijdens de partij richtte een deel van de Lazio-aanhang zijn pijlen op Milan-spelers Franck Kessié en Timoué Bakayoko, die racistisch bejegend werden. Lazio nam al snel afstand van het racistisch gedrag.

De datum woensdag was 24 april, een dag voor Bevrijdingsdag in Italië. In 1945 werd op 25 april dictactor Benito Mussolini afgezet en opgeknoopt. Het was dan ook geen toeval dat de Romeinse harde kern - bekend om zijn facistische sympathieën - net woensdag een groot spandoek ontrolde in de straten van Milaan met daarop “eer aan Benito Mussolini”. Diverse fans brachten nazigroeten en de politie moest 22 mensen arresteren, negentien Lazio-supporters en drie fans van het bevriende Inter.

How is this allowed to happen in 2019? Lazio ultras with a clear fascist slogan and salute in the streets of Milan. It's absolutely disgusting. Where are the authorities? pic.twitter.com/BBDF8sbIqR https://t.co/2Jsox9kzn7 — Anthony Lopopolo (@sportscaddy) 24 april 2019

Ook tijdens het duel ging het wangedrag voort. Timoué Bakayoko, door Chelsea uitgeleend aan Milan, werd het doelwit van gezangen als “deze banaan is voor Bakayoko”.

Lazio fans even after the game are chanting racist chants aimed towards Bakayoko:



"This banana is for you Bakayoko"



They chanted this before the game, during the game and now after the game.



Stop pretending like you can't hear this, @FIGC.pic.twitter.com/y1dPs1WT6S — TheMilanBible (@TheMilanBible) 24 april 2019

De Fransman met Ivoriaanse roots had volgens een deel van de Lazio-fans een week eerder al de gemoederen verhit tijdens de 1-0 zege van Milan in de competitie tegen Lazio. Bakayoko toonde na de winst immers trots het shirt van Lazio-verdediger Francesco Acerbi, waarmee hij van truitje had gewisseld.

Foto: EPA-EFE

Lazio reageerde snel na de wedstrijd op de gebeurtenissen. “We nemen nadrukkelijk afstand van dit gedrag en deze acties”, aldus de Romeinen. “Dit stemt niet overeen met de waarden die onze club al 119 jaar hoog in het vaandel draagt.” De club sneerde ook wel naar bepaalde media “die al te vaak de hele Lazio-aanhang als schuldigen afschilderen”. “Het zijn slechts geïsoleerde gevallen”, besloot Lazio.

De racistische schandalen stapelen zich dit seizoen op in het Italiaans voetbal. Drie weken geleden werden Juventus-spelers Blaise Matuidi en Moise Kean racistisch bejegend op bezoek bij Cagliari. In december kreeg Inter een straf van twee matchen achter gesloten deuren nadat fans Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly apengeluiden naar het hoofd hadden geslingerd.