AA Gent is vat vol bekerervaring: alle Buffalo’s samen goed voor 27 finales

De Buffalo’s spelen op 1 mei hun match van het jaar: de bekerfinale tegen KV Mechelen. Voor heel wat onder hen is dat géén nieuwigheid, want de Buffalo’s hebben samen al 27 finales achter hun naam. Coach Jess Thorup spant de kroon met drie gewonnen finales: twee als speler en één als coach. Heel wat spelers kunnen op de Heizel hun revanche pakken voor een verloren of gemiste finale eerder in hun carrière.

AA Gent heeft in zijn kern heel wat spelers en coaches die op 1 mei niet aan hun proefstuk toe zijn. Tegen KV Mechelen kunnen de Buffalo’s putten uit hun vat vol bekerervaring. Sommigen zullen extra gemotiveerd zijn omdat ze al eens een finale verloren of misten. Aanvoerder Nana Asare verloor tien jaar geleden zelfs in de kleuren van KV Mechelen de bekerfinale van Racing Genk. Het werd een bijzonder frustrerende zaterdagavond, want Mechelen kwam al na 25 minuten met tien man te staan na de rode kaart van Mellemans. Genk kwam 0-1 voor en op het moment dat Malinwa aandrong voor de gelijkmaker, scoorde Genk de 0-2.

Brecht Dejaegere moest in 2012 met KV Kortrijk zijn zenuwen verbijten op de bank en mocht pas invallen nadat Harbaoui de 0-1 had gescoord voor Lokeren. Dat zou ook de eindstand worden.

Ook opvallend: voor de 30-jarige Vadis Odjidja wordt het de eerste bekerfinale uit zijn carrière.

AA Gent-coach Jess Thorup heeft het strafste bekerpalmares. Hij speelde twee finales als aanvaller en leidde er één als coach. Thorup won ze alledrie en kan volgende week dus zijn vierde beker winnen.

Zij wonnen al een beker (10)

Jess Thorup als speler: 1990-1991; met Odense; beker gewonnen; tegen Aalborg; in de basis

Jess Thorup als speler: 1992-1993; met Odense; beker gewonnen; tegen Aalborg; in de basis

Jess Thorup als coach: 2012-2013; met Esbjerg; beker gewonnen; tegen Randers; hoofdcoach

Thomas Kaminski: 2015-2016; Kopenhagen; beker gewonnen; tegen AGF; in de basis

Jean-Luc Dompé: 2015-2016; Standard; beker gewonnen; tegen Club Brugge; in de basis

Giorgi Kvilitaia: 2015-2016; Dinamo Tbilisi; beker gewonnen; tegen Sioni Bolnisi; in de basis

Timothy Derijck: 2016-2017; met Zulte Waregem; beker gewonnen; tegen Oostende; in de basis

Timothy Derijck: 2011-2012; PSV Eindhoven; beker gewonnen; Heracles; 90’ op de bank

Roman Yaremchuk: 2013-2014; met Dynamo Kiev; beker gewonnen; Shakhtar Donetsk; 90’ op de bank

Peter Balette (T3): 2007-2008; met Club Brugge; beker gewonnen; tegen Standard; T2

Zij verloren al een finale (11)

Nana Asare: 2008-2009; met KV Mechelen; finale verloren; RC Genk; in de basis

Brecht Dejaegere: 2011-2012; met KV Kortrijk; finale verloren; Lokeren; ingevallen

Eric Smith: 2016-2017; met Norrköping; finale verloren; tegen Östersunds; in de basis

Sigurd Rosted: 2014-2015; met Sarpsborg; finale verloren; tegen Lilleström; in de basis

Sigurd Rosted: 2016-2017; met Sarpsborg; finale verloren; tegen Rosenborg; 90’ op de bank

Igor Plastun: 2016-2017; met Ludogorets; finale verloren; tegen Botev Plovdiv; 90’ op de bank

Giorgi Kvilitaia: 2012-2013; met Gyori ETO; finale verloren; tegen Debrecen; 90’ op de bank

Timothy Derijck: 2012-2013; met PSV Eindhoven; finale verloren; tegen AZ; 90’ op de bank

Johnny Molby (T2): 2011-2012; met Horsens; finale verloren; tegen Kopenhagen; hoofdcoach

Francky Vandendriessche als speler: 2001-2002; met Moeskroen; finale verloren; tegen Club Brugge; in de basis

Francky Vandendriessche als keeperstrainer: 2011-2012; met KV Kortrijk; finale verloren; tegen Lokeren; als keeperstrainer

Zij misten een finale (6)

Arnaud Souquet: 2010-2011; met Lille; beker gewonnen; tegen PSG; niet geselecteerd

Roman Bezus: 2008-2009; met Vorskla Poltava; beker gewonnen; tegen Shakhtar Donetsk; niet geselecteerd

Alexander Sorloth: 2012-2013; met Rosenborg finale; verloren; tegen Molde; niet geselecteerd

Giorgi Kvilitaia: 2016-2017; met Rapid Wien; finale verloren; tegen Salzburg; niet geselecteerd

Roman Yaremchuk: 2016-2017; met Dynamo Kiev; finale verloren; tegen Shakhtar Donetsk; niet geselecteerd

Yannick Thoelen: 2008-2009; met KV Mechelen; finale verloren; RC Genk; niet geselecteerd

Zij speelden nog geen finale (10)

Birger Verstraete

Giorgi Chakvetadze

Vadis Odjidja

Stallone Limbombe

Jonathan David

Dylan Bronn

Thibault De Smet

Philip Azango

Anderson Esiti

Colin Coosemans