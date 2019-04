Man die schoonmoeder met kruisboog neerschoot en met een mes te lijf ging, kent zijn straf

Tongeren - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 44-jarige Tongenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. De man schoot in 2016 zijn schoonmoeder neer met een kruisboog en bewerkte haar met een mes. Hij is ook tien jaar lang zijn rechten kwijt. Omdat de man in het verleden al verschillende keren op de vlucht sloeg, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Twee mannen die hem enkele dagen in Antwerpen onderdak boden, kregen een werkstraf van 120 uur en een boete van 300 euro.

De Tongenaar lag al geruime tijd met zijn vriendin overhoop. Toen hij in 2016 ten onrechte van pedofilie werd beschuldigd, werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Eén van die voorwaarden was een huis- en contactverbod met zijn vriendin. Dat liep verschillende keren mis.

Begin december 2016 bestelde hij bij een wapenhandelaar een kruisboog. Op 9 december verschanste hij zich in de woning van zijn ex en wachtte hij tot zijn schoonmoeder en zijn zoon het huis binnenkwamen. Hij was op dat moment onder invloed van alcohol en drugs. De man passeerde eerst nog langs zijn zoon op de trap toen die naar zijn kamer ging, en schoot daarna een pijl in de borst van de moeder van zijn vriendin. Daarna sprong hij op de vrouw, die op de grond lag, en bewerkte haar met een mes. Daarbij werd haar schildklier doorgesneden en miste hij op twee millimeter de halsslagader.

Daarna gooide hij de zwaargewonde vrouw in een berghok en ging hij ervandoor met de inhoud van haar handtas en haar autosleutels. In Antwerpen werd de Tongenaar opgevangen door twee mannen die de politie meermaals op een verkeerd spoor probeerden te zetten. Op 17 december werd hij opgepakt in het Universitaire ziekenhuis van Antwerpen. In de gestolen auto werd de kruisboog gevonden en een rugzak vol met bebloede kleding.

Aan het zwaar toegetakelde slachtoffer moet de Tongenaar een provisionele schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Zowel voor haar als zijn zoon, die een trauma opliep, werd een deskundige aangesteld. Aan zijn ex-vriendin moet hij een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.