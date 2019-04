Miguel Torres, wijnmaker van het jaar 2019, selecteert zijn vijf wijntoppers (en hoopt op een ontmoeting met Anuna De Wever)

“Als we niks doen, dan is wijnbouw geen lang leven meer beschoren. Net zoals de mensheid”. Climate change, het is het stokpaardje van Miguel Torres, een icoon die Spanje op de wijnkaart heeft gezet. “Kan je geen ontmoeting regelen met Anuna De Wever?”, vraagt hij mij meteen. Zijn ogen glinsteren. De toon is gezet. Het begin van een vurige monoloog ter ere van de wijn en ter bescherming van het klimaat. 78 jaar staat er op zijn identiteitskaart. Toch maar snel even laten natrekken – of zou wijn dan toch zo gezond zijn?