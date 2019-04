Urban explorers ontdekken per ongeluk verlaten villa uit James Bond-film

Twee urban explorers stonden met hun mond vol tanden toen zij de verlaten villa uit de James Bond-film ‘Never Say Never Again’ (1983) ontdekten. Het tweetal kwam per toeval op de verborgen locatie in East Anglia in het Verenigd Koninkrijk en konden hun ogen niet geloven. Het herenhuis diende oorspronkelijk als een hotel en spa en werd intact achtergelaten. Tijdens de rondleiding van de twee ontdekkers zien we hoe het volledige gebouw perfect werd achtergelaten met al zijn rijkdommen. De villa zou maar liefst 20,5 miljoen euro waard zijn.