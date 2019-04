Politieman die stiefdochter (5) zwaar verbrandde, riskeert zware straf: “Opzettelijk verminking en foltering”

Het parket Halle-Vilvoorde heeft donderdag een celstraf van 8 jaar gevorderd tegen Jan H. (38), een agent van de anti-agressiebrigade van de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). De man staat terecht voor kindermishandeling omdat hij zijn stiefdochtertje in een te heet bad gezet zou hebben. Volgens het parket gaat het om opzettelijke slagen met verminking, de advocaat van de vader spreekt zelfs van foltering.

Het toen vijfjarige meisje werd in december 2015 met zware brandwonden opgenomen in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Het meisje bleek over niet minder dan 60 pct van haar lichaam zwaar verbrand. Volgens de spoedartsen en de wetsgeneesheer waren er duidelijke aanwijzingen van ernstige mishandeling. Al snel werd duidelijk dat haar stiefvader Jan H. daarvoor vermoedelijk verantwoordelijk was. H. was immers alleen thuis met het kind geweest toen de feiten plaatsvonden. Volgens het kind had hij haar ook in bad gezet hoewel zij duidelijk had aangegeven dat het water veel te warm was.

“Niet flauw doen”

“Maar ze moest niet flauw doen, zou H. gezegd hebben”, pleitte meester Sven Mary, de advocaat van de vader. “Het zegt veel over zijn houding, net zoals het feit dat hij niet de hulpdiensten belde, dat hij liegt over het feit dat hij de badkranen niet zo goed kende, en dat hij zijn verklaringen herhaaldelijk heeft aangepast.”

Zo gaf de man pas in zijn derde verhoor toe dat het kind niet zelf in het bad was gestapt, maar dat hij haar erin had gezet, en duurde het tot zijn vierde verhoor voor hij toegaf dat hij het meisje ook een drinkbus in het gezicht had geduwd en omver geduwd had. Meester Mary somde uiteindelijk elf elementen op die volgens hem wezen op de schuld van Jan H. Ook volgens het parket kon er geen twijfel over bestaan dat H. opzettelijke zijn stiefdochtertje in een te heet bad had gestopt. H. toonde tot op vandaag geen schuldinzicht, aldus het openbaar ministerie zou tonen.

“Het was een ongeval”

“Hij blijft erbij dat het om een ongeval gaat, hoewel alles in het dossier dat tegenspreekt”, klonk het. “Het meisje is in een kunstmatige coma gehouden, heeft een maand lang een drukpak moeten dragen, heeft een jaar lang geen enkele activiteit kunnen uitoefenen en zal voor de rest van haar leven de littekens dragen.”

Het parket eiste 8 jaar cel voor de mishandeling, en vroeg een bijkomende celstraf van 1 jaar omdat H. in een openbaar gebouw zijn dienstwapen had gedragen hoewel hij daarvoor geen toestemming had. De verdediging komt volgende week donderdag aan het woord.