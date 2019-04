Gruwelijkste haatmoordenaar ooit laat vreemde laatste boodschap voorlezen

In Texas kreeg moordenaar John William King woensdag een dodelijke injectie. Hij maakte geen gebruik van zijn kans om tegen de familie van zijn slachtoffer een laatste woord te zeggen. Maar King liet wel een merkwaardige mededeling voorlezen.

James Byrd

De moord op de zwarte James Byrd in 1998 is een van de meest gruwelijke haatmoorden in de Amerikaanse geschiedenis. Ingegeven door puur racisme. De moord schokte de natie zodanig dat ze uiteindelijk leidde tot de James Byrd Jr. Hate Crimes Act: racisme als motief voor moord werd een verzwarende omstandigheid. Dat was een van de allereerste realisaties van de pas verkozen president Barack Obama in 2009.

Afgelegen stuk weiland

In juni 1998 ging kraanman James Byrd, vader van drie, naar een feestje. Op weg naar huis werd hij opgepikt door John William King en twee trawanten. In plaats van Byrd naar huis te voeren, namen ze hem mee naar een afgelegen stuk weiland. Daar sloegen ze hem en spoten verf in zijn gezicht. Daarna bonden ze zijn enkels met een metalen ketting vast en begonnen te rijden.

Foto: REUTERS

Uiteengereten in de gracht

De rit duurde 2,5 kilometer. Zo lang slingerde James Byrd achteraan de truck. Op het einde was het lichaam helemaal in stukken getrokken. De volgende dag vond de politie de meeste lichaamsdelen terug voor de kerk van Jasper, Texas. De rest lag anderhalve kilometer verderop in een gracht.

De dag nadien was de politie John William King al op het spoor. In zijn truck vond ze bloedsporen, die overeenkwamen met het bloed van de lichaamsdelen die ze in de gracht hadden gevonden. Later zou een lijkschouwer stellen dat James Byrd in die gracht was uiteengereten.

Foto: AFP

John William King was lid van de extreemrechtse Ku Klux Klan (KKK). Hij was trots toen hij bekende, en lapte er zijn twee kompanen meteen bij. Een van hen – Lawrence Russell Brewer – kreeg in 2011 al een dodelijke injectie. Shawn Berry zit een levenslange gevangenisstraf uit.

“Capital punishment”

Woensdag kreeg John William King zijn dodelijke injectie. Net voordien liet hij een merkwaardige mededeling voorlezen: “Capital Punishmen: them without the capital get the punishment.” Vertaald: “Doodstraf (capital punishment, in het Engels): zij zonder kapitaal krijgen de straf.”