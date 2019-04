Kan je net als Antoon in ‘Don’t worry be happy’ zomaar beslissen om geen belastingen meer te betalen?

Hij betaalt geen belastingen, en in ruil hoeft hij geen cent meer te krijgen van de RVA. Dat is naar eigen zeggen de deal die Antoon, een muzikant die stopte met werken en van de muziek leeft, al jaren geleden heeft gesloten.

Geen euro aan belastingen betaalt Antoon, vertelt hij in het Vier-programma Don’t worry be happy. Omdat hij dat gewoon gevraagd heeft, beweert hij. “In ’96 ben ik naar de RVA geweest en heb ik gezegd: Jongens, ik stop met werken, dus je hoeft me geen bruine envelop met zo’n venstertje meer te sturen. Maar in ruil hoeven jullie mij ook geen cent te geven.” Al die jaren dat hij niet werkte, heeft hij dus ook geen stempelgeld gekregen, zegt hij.

Of je dan zomaar kan beslissen om geen belastingen meer te betalen? Niet dus, klinkt het bij de FOD Financiën. “In de eerste plaats zou ik al niet weten wat de RVA daarmee te maken heeft”, zegt woordvoerder Francis Adyns. “Bovendien kan je niet zomaar zeggen: ik wil breken met de belastingen. Elke inwoner moet een belastingaangifte indienen, staat in de wet. Om een voorbeeld te geven: zelfs een kind van 2 of 3 jaar dat onderhoudsgeld krijgt – dat losstaat van het inkomen van de ouder – moet een aangifte indienen.”

Hoe het kan dat Antoon dat toch niet doet, blijft onduidelijk. Of de FOD Financiën het zal onderzoeken, wil Adyns niet zeggen. “Over persoonlijke dossiers spreken we ons niet uit.”