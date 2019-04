Minderjarigen mogen straks geen sigaretten meer kopen

Minderjarigen kunnen in ons land straks geen tabak meer kopen. De verkoop van sigaretten en roltabak wordt verboden aan iedereen jonger dan 18 jaar. Dat nieuwe verbod gaat wellicht al deze zomer in. Het huidige verbod geldt alleen voor wie jonger is dan zestien.

Een wetsvoorstel van N-VA om de leeftijdsgrens op te trekken voor de verkoop van tabak is donderdagmiddag onverwacht goedgekeurd in het federaal parlement. Dat gebeurde quasi unaniem, tijdens de laatste zitting van deze legislatuur. Alleen Open VLD, de partij van minister van Volksgezondheid Maggie De Block onthield zich.

Het parlement keurde ook een ander voorstel goed. Dat verbiedt roken in wagens waarin een minderjarige meerijdt.

“Het optrekken van de minimumleeftijd is een goede zaak om de gezondheid van onze jongeren beter te beschermen”, zegt N-VA-Kamerlid An Capoen. “Hoe jonger tieners beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij een verslaving ontwikkelen. Vandaag kunnen jongeren nog veel te makkelijk sigaretten kopen.”

Betutteling

Het optrekken van de leeftijdsgrens is een aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad. Ook organisaties zoals Kom Op Tegen Kanker vragen er allang om. Dat Open VLD zich desondanks onthield bij de stemming, is dus opvallend.

De liberalen benadrukken dat ze niet tegen maatregelen zijn die het gebruik van tabak beperken. Ze zijn naar eigen zeggen wel tegen betutteling en vinden 16-jarigen oud genoeg om zelf de keuze te maken. “Als je met 16 oud ­genoeg bent voor seks, ben je dan te jong om ­sigaretten te ­kopen?”, zei minister De Block daar eerder over.

CD&V reageert wel tevreden op het nieuwe verbod. “We zijn het enige land in de EU dat roken nog toelaat onder de 18 jaar”, zegt Kamerlid Els Van Hoof. “Minderjarigen zijn nochtans extra kwetsbaar voor de schadelijke stoffen in sigaretten omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is. Bovendien zijn hun hersenen meer vatbaar voor verslaving. Door de leeftijd te verhogen, maken we de sigaret minder toegankelijk.”